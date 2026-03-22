केसी त्यागी ने JDU छोड़ने के बाद थामा RLD का दामन, जयंत चौधरी ने दिलाई सदस्यता

#WATCH | Delhi: Former JDU leader KC Tyagi joins Rashtriya Lok Dal (RLD) in the presence of RLD President and Union Minister Jayant Chaudhary. pic.twitter.com/kTlAtVxNqP

अटकलें

पहले से लगाई जा रही थीं अटकलें

त्यागी के RLD में शामिल होने की चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही थी, जिस पर अब विराम लग गया है। 16 मार्च को उन्होंने बयान में साफ कर दिया था कि उन्होंने JDU के सदस्यता अभियान के तहत अपनी सदस्यता का नवीकरण नहीं कराया है। उसके बाद से ही उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई थीं। बता दें कि त्यागी ने 1 सितंबर, 2024 को JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से भी इस्तीफा दे दिया था।