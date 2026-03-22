केसी त्यागी ने JDU छोड़ने के बाद थामा RLD का दामन, जयंत चौधरी ने दिलाई सदस्यता
क्या है खबर?
बिहार के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने जनता दल यूनाइटेड (JDU) से इस्तीफा देने के बाद रविवार को राष्ट्रीय लोक दल (RLD) का दामन थाम लिया। उनके साथ उनके बेटे अम्बरीष त्यागी भी पार्टी में शामिल हुए हैं। RLD अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने दोनों नेताओं को औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल कराया। त्यागी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, ऐसे में उनके अनुभव का फायदा पार्टी को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
ट्विटर पोस्ट
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#WATCH | Delhi: Former JDU leader KC Tyagi joins Rashtriya Lok Dal (RLD) in the presence of RLD President and Union Minister Jayant Chaudhary. pic.twitter.com/kTlAtVxNqP— ANI (@ANI) March 22, 2026
अटकलें
पहले से लगाई जा रही थीं अटकलें
त्यागी के RLD में शामिल होने की चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही थी, जिस पर अब विराम लग गया है। 16 मार्च को उन्होंने बयान में साफ कर दिया था कि उन्होंने JDU के सदस्यता अभियान के तहत अपनी सदस्यता का नवीकरण नहीं कराया है। उसके बाद से ही उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई थीं। बता दें कि त्यागी ने 1 सितंबर, 2024 को JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से भी इस्तीफा दे दिया था।
सफर
कैसा रहा है त्यागी का राजनीतिक सफर?
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मूल निवासी त्यागी का लंबा और सक्रिय राजनीतिक करियर रहा है। 1989 में वे हापुड़ से सांसद चुने गए थे। वह समाजवादी पार्टी (BSP) के राष्ट्रीय महासचिव और बाद JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे। त्यागी 2013 में राज्यसभा के लिए चुने गए और उन्होंने तीन अलग-अलग मौकों पर JDU के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कार्य किया। साल 2024 में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था।