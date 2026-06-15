प्रियांक खड़गे ने मोहन भागवत को पत्र लिखकर RSS की जानकारी मांगी, भागवत ने जवाब दिया

मांग

खड़गे ने पत्र में क्या लिखा?

खड़गे ने लिखा, "RSS को 100 साल पूरे होने पर बधाई। संगठन जो 60,000 से ज़्यादा शाखाओं और करोड़ों स्वयंसेवकों का दावा करता है, उसे पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही का पालन करना चाहिए। राज्य में RSS की 4,127 शाखाएं, 1,389 साप्ताहिक मिलन, 60 मासिक मंडलियां और 2,194 समाजोत्सव हैं। साथ ही, 2.21 लाख वर्दीधारी प्रतिभागियों के साथ 562 मार्च हुए। ऐसे में RSS को कानूनी स्थिति, रजिस्ट्रेशन, पदाधिकारियों, फंडिंग, खर्च-टैक्स, सार्वजनिक गतिविधियों के लिए अनुमति के बारे में बताना चाहिए।"