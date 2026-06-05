कर्नाटक: डीके शिवकुमार की कैबिनेट में विभाग बंटवारे से रामलिंगा रेड्डी नाराज, मंत्री पद से इस्तीफा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य में 8 बार के विधायक रेड्डी मुख्यमंत्री शिवकुमार से बेंगलुरु शहरी विकास विभाग मांग रहे थे, ताकि राज्य समेत राजधानी की विकास परियोजनाओं में उनका सीधा हस्तक्षेप हो सके। शिवकुमार ने उनकी इच्छा को दरकिनार करते हुए ब्याटरायनपुरा के विधायक कृष्णा बायरे गौड़ा को बेंगलुरु शहरी विकास विभाग दे दिया, जिससे रेड्डी बुरी तरह नाराज हो गए। उन्होंने शुक्रवार को बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने इस्तीफे की घोषणा की है।

बयान

मैं कांग्रेस पार्टी में रहूंगा- रेड्डी

रेड्डी ने मीडिया से कहा, "मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी में हूं, मैंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। मैं पिछले 53 सालों से कांग्रेस पार्टी में हूं। मैंने पार्टी में कई जिम्मेदारियां निभाई हैं। मैंने पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली और एसएम कृष्णा समेत कई मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में मंत्री के तौर पर काम किया है। मैंने कभी किसी से मंत्री पद नहीं मांगा।" सिद्धारमैया की सरकार में रेड्डी परिवहन मंत्री थे। वह गृह मंत्री भी रह चुके हैं।