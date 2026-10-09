JNU ने प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजाम को यौन उत्पीड़न के आरोप में बर्खास्त किया

प्रोफेसर अकोइजम पर विश्वविद्यालय की 10 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद आंतरिक समिति की जांच शुरू की गई थी।

विश्वविद्यालय ने अपने आदेश में कहा, "जांच के निष्कर्षों के आधार पर, आंतरिक समिति ने प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम को कड़ी सजा देने की सिफारिश की है। उचित प्रक्रिया का पालन करने और उपलब्ध तथ्यों तथा समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, विश्वविद्यालय ने तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्तगी की सजा सुनाई है।"