जम्मू-कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को मिली एक हफ्ते की अंतरिम जमानत

जमानत

2019 में गिरफ्तार हुए थे राशिद

राशिद गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकवाद वित्तपोषण मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें 2019 में गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की एक विशेष अदालत ने मार्च 2022 में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और UAPA की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए थे, जिनमें आपराधिक साजिश, राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना और आतंकवाद के लिए वित्तपोषण शामिल हैं। राशिद ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।