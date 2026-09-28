जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पूर्ण राज्य दर्जा बहाल करने की मांग वाला प्रस्ताव पास

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पूर्ण राज्य दर्जा बहाल करने की मांग वाला प्रस्ताव पास, भाजपा का वॉकआउट

लेखन गजेंद्र 05:09 pm Sep 28, 202605:09 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर की विधानसभा ने सोमवार को भाजपा विधायकों के कड़े विरोध के बीच केंद्र शासित प्रदेश को तत्काल प्रभाव से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाला प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रस्ताव को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पेश किया था, जिसका राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भाजपा ने विरोध किया। इस दौरान उसके विधायक सदन से बाहर चले गए। भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर द्वारा इसे अनुमति देने के तरीके पर सवाल उठाया।