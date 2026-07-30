दुबई में ईरानी अस्पताल बंद होने से 130 से अधिक भारतीय हुए बेरोजगार, केंद्र ने बताया
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई में ईरानी अस्पताल बंद होने से 130 से अधिक भारतीय प्रभावित हैं, जिनकी मदद की जा रही है। यह जानकारी विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले से अवगत है और राजनयिक चैनलों के माध्यम से UAE अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठा रही है।
मुद्दा
विदेश राज्य मंत्री ने क्या कहा?
सिंह ने कहा कि दुबई के ईरानी अस्पताल में काम कर रहे 130 से अधिक भारतीय स्थानीय सरकार द्वारा सुविधा को बंद करने से समस्या का सामना कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, "मामले को राजनयिक चैनलों के माध्यम से स्थानीय अधिकारियों के समक्ष भी उठाया गया है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वीजा से संबंधित मामलों में निर्णय किसी भी देश के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है।"
उन्होंने UAE अधिकारियों की प्रतिक्रिया का विवरण नहीं दिया है।
समस्या
दुबई में 1972 में खुला था ईरानी अस्पताल
सिंह केरल कांग्रेस (M) के सांसद जोस के मणि के सवाल का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने पूछा था, "क्या सरकार ने दुबई स्थित ईरानी अस्पताल के पूर्व भारतीय कर्मचारियों पर लगाए गए वीजा प्रतिबंधों पर ध्यान दिया है। क्या सरकार ने वीजा प्रतिबंधों की समीक्षा के लिए UAE अधिकारियों के साथ मामले को उठाया है।"
बता दें कि 1972 में स्थापित दुबई का सबसे पुराना ईरानी अस्पताल अमेरिका-ईरान तनाव और हमलों के कारण मार्च 2026 में बंद हुआ है।