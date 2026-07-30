दुबई में ईरानी अस्पताल बंद होने से 130 से अधिक भारतीय हुए बेरोजगार, केंद्र ने बताया

सिंह ने कहा कि दुबई के ईरानी अस्पताल में काम कर रहे 130 से अधिक भारतीय स्थानीय सरकार द्वारा सुविधा को बंद करने से समस्या का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "मामले को राजनयिक चैनलों के माध्यम से स्थानीय अधिकारियों के समक्ष भी उठाया गया है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वीजा से संबंधित मामलों में निर्णय किसी भी देश के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है।"

उन्होंने UAE अधिकारियों की प्रतिक्रिया का विवरण नहीं दिया है।