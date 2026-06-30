INDIA गठबंधन ने SIR मामले पर CJI सूर्यकांत को पत्र लिखा, AAP और DMK साथ आए

बयान

विपक्षी दल SURE पर अडिग है- जयराम रमेश

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने पत्र भेजे जाने की पुष्टि करते हुए एक्स पर लिखा कि 8 जून को INDIA गठबंधन की बैठक में 21 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने हिस्सा लेकर CJI को संयुक्त पत्र भेजने का फैसला किया था। उन्होंने बताया कि आज भेजे गए पत्र पर 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने कहा विपक्षी दल SURE यानी एकजुटता, एकता और प्रतिरोध सिद्धांत पर मजबूती से अडिग हैं।