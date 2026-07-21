हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी, 11 राज्यों को भी सतर्क किया
क्या है खबर?
पूरे देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून मजबूत हो गया है, जिससे कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना बन रही है। इसे देखते हुए भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 21 जुलाई से 27 जुलाई तक करीब 11 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। IMD ने हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि कई अन्य राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से भूस्खलन और बाढ़ का खतरा जताया गया है।
चेतावनी
हिमाचल प्रदेश में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह
हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है, जबकि ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिले में ऑरेज अलर्ट जारी है।
बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। यहां लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और बाढ़-भूस्खलन वाले क्षेत्रों में जाने से मना किया गया है।
हिमाचल में जुलाई के महीने में बारिश के कारण 66 लोगों की मौत हो चुकी है।
अलर्ट
इन राज्यों में भी भारी बारिश की आशंका
हिमाचल प्रदेश के अलावा मौसम विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश की संभावना जताई है।
यहां अगले एक हफ्ते तक रुक-रुककर बारिश होती रहेगी। फिलहाल, अगले 2 दिन के लिए यहां ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी रहेगा।
दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस पूरे महीने बारिश रुक-रुककर जारी रहने की संभावना है।