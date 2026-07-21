हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी (फाइल तस्वीर)

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी, 11 राज्यों को भी सतर्क किया

लेखन गजेंद्र 06:05 pm Jul 21, 202606:05 pm

क्या है खबर?

पूरे देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून मजबूत हो गया है, जिससे कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना बन रही है। इसे देखते हुए भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 21 जुलाई से 27 जुलाई तक करीब 11 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। IMD ने हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि कई अन्य राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से भूस्खलन और बाढ़ का खतरा जताया गया है।