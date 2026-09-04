पेंगुइन के पीछे हटने के बाद हार्पर कॉलिन्स सोनिया गांधी की किताब छापेगी

पेंगुइन के पीछे हटने के बाद अब हार्पर कॉलिन्स छापेगा सोनिया गांधी की किताब

लेखन गजेंद्र 01:13 pm Sep 04, 202601:13 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब को छापने के लिए नया प्रकाशक मिल गया है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के पीछे हटने के बाद हार्पर कॉलिन्स इंडिया उनकी आत्मकथा प्रकाशित करेगा। प्रकाशक ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वह 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' को प्रकाशित करेगा, जिसका संस्मरण 10 नवंबर को वैश्विक स्तर पर विमोचन के लिए निर्धारित है। किताब में सोनिया का इटली में बचपन, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से शादी और भारतीय राजनीतिक सफर का वर्णन है।