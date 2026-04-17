हरिवंश नारायण सिंह फिर बने राज्यसभा के उपसभापति, लगातार तीसरी बार संभालेंगे जिम्मेदारी
क्या है खबर?
हरिवंश नारायण सिंह को शुक्रवार को एक बार फिर राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया है। वह निर्विरोध चुने गए हैं और लगातार तीसरी बार जिम्मेदारी संभालेंगे। पिछले हफ्ते उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनित किया था। हरिवंश जनता दल यूनाइटेड (JDU) से जुड़े हैं और पिछली बार पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा था। अब 69 साल के हरिवंश 2032 तक राज्यसभा में रहेंगे।
चयन
प्रधानमंत्री मोदी और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बधाई दी
हरिवंश के उपसभापति बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बधाई दी है। मोदी ने राज्यसभा में कहा कि हरिवंश के लगातार उपसभापति बनने का लाभ सदन को मिलेगा, ये अपने आप में एक अनुभव के समान है। खड़गे ने कहा कि हरिवंश उपसभापति बनने के लिए पहले नामित सदस्य हैं और पद के लिए पूरी तरह हकदार भी हैं।
कार्यकाल
नजमा हेपतुल्ला के बाद दूसरे सभापति बने हरिवंश
हरिवंश राज्यसभा में लगातार तीसरी बार उपसभापति बनने वाले भाजपा नेता नजमा हेपतुल्ला के बाद दूसरे व्यक्ति हैं। हालांकि, हरिवंश मनोनित नामित हुए हैं। नजमा का पहला कार्यकाल जनवरी 1985 से जनवरी 1986 तक था। इसके बाद 1988 से 1992, इसके बाद 1992 से 1998 और 1998 से 2004 तक पद संभाला था। हरिवंश ने 2018 से 2020 तक, 2020 से अप्रैल 2026 तक और अप्रैल 2026 से आगे तक दायित्व निभाएंगे।