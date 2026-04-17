हरिवंश नारायण सिंह फिर बने राज्यसभा के उपसभापति

हरिवंश नारायण सिंह फिर बने राज्यसभा के उपसभापति, लगातार तीसरी बार संभालेंगे जिम्मेदारी

लेखन गजेंद्र 12:00 pm Apr 17, 202612:00 pm

क्या है खबर?

हरिवंश नारायण सिंह को शुक्रवार को एक बार फिर राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया है। वह निर्विरोध चुने गए हैं और लगातार तीसरी बार जिम्मेदारी संभालेंगे। पिछले हफ्ते उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनित किया था। हरिवंश जनता दल यूनाइटेड (JDU) से जुड़े हैं और पिछली बार पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा था। अब 69 साल के हरिवंश 2032 तक राज्यसभा में रहेंगे।