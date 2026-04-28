गुजरात निकाय चुनाव 2026: भाजपा ने सभी 15 नगर निगमों में लहराया जीत का परचम
क्या है खबर?
गुजरात में मंगलवार को स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर वोटों की गिनती जारी है। इसमें भाजपा ने एक बार फिर से जीत का परचम लहराया है। भाजपा ने सूरत, राजकोट, वडोदरा और अहमदाबाद समेत राज्य की सभी 15 नगर निगमों में जीत दर्ज की है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद शाम को अहमदाबाद में विजयोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा मौजूद शामिल हुए।
परिणाम
अब तक के परिणामों में क्या रही भाजपा की स्थिति?
राज्य के 15 नगर निगमों की 1,044 सीटों में से अब तक 750 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया है। इसी तरह कांग्रेस के खाते में 51 सीटें आई हैं और 9 सीटों पर अन्य दलों को सफलता मिली है। अहमदाबाद महानगरपालिका की कुल 192 सीटों में भाजपा को 99 सीटों और कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। वडोदरा महानगरपालिका की 76 सीटों में से भाजपा ने 49 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं।
झटका
AAP को लगा बड़ा झटका
सूरत महानगरपालिका के चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है। यहां की 120 सीटों में से भाजपा को 75, कांग्रेस को एक और AAP को 4 सीटें मिली हैं, जबकि पिछले चुनाव में AAP 27 सीटें जीतने में सफल रही थी। राजकोट महानगरपालिका की 72 सीटों में भाजपा ने 65 और कांग्रेस ने 7 सीटें मिली हैं। पाेरबंदर, नवसारी, वापी, मोरबी और सुरेंद्र नगर महानगरपालिका की सभी 52-52 सीटों पर अकेले भाजपा ने कब्जा जमाया है।
अन्य
अन्य महानगरपालिकाओं पर क्या रही स्थिति?
मेहसाणा महानगरपालिका की 52 सीटों में भाजपा ने 47 और कांग्रेस ने 2, जामनगर की 64 सीटों में से भाजपा ने 40 और कांग्रेस ने 2, भावनगर की 52 सीटों में से भाजपा ने 29 और कांग्रेस ने एक, आणंद की 52 सीटों में से भाजपा ने 32 और कांग्रेस ने 5 और नाडियाड महानगरपालिका की कुल 52 सीटों में से भाजपा ने 38 और कांग्रेस ने एक सीट पर कब्जा जमाया है। शेष महानगरपालिकाओं में मतगणना अभी जारी है।
मतदान
4 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने किया था मतदान
राज्य के 15 नगर निगम, 84 नगरपालिका, 34 जिला पंचायत और 260 तालुका पंचायत के लिए 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। इनमें 4 करोड़ 18 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान किया था। 15 नगर निगमों में 55.1 प्रतिशत मतदान हुआ था। इसी तरह नगरपालिकाओं में 65.53 प्रतिशत, जिला पंचायतों में 66.64 प्रतिशत और तालुका पंचायतों में 67.26 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इनकी गणना मंगलवार को की जा रही है।
चुनाव
पिछले निकाय चुनाव में क्या रहे थे परिणाम?
2021 के स्थानीय चुनाव में भी भाजपा ने शानदार जीत हासिल की थी। पार्टी ने नगरपालिकाओं की 8,470 सीट में से 6,236 सीट जीती थीं। भाजपा ने तब सभी छह नगर निगमों के अलावा 81 नगरपालिकाओं, 32 जिला पंचायतों और 231 तालुका पंचायतों पर अपना दबदबा बनाए रखा था। अहमदाबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 7 पार्षद चुने गए थे। AAP ने सूरत में 27 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था।