विधानसभा उपचुनाव नतीजे 2026: गुजरात और कर्नाटक समेत 5 राज्यों की 7 सीटों पर टक्कर
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के साथ 5 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम भी सोमवार को सामने आएंगे। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उसमें गुजरात की उमरेठ, कर्नाटक की बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र की बारामती और राहुरी, नागालैंड की कोरिडांग और त्रिपुरा की धरमानगर शामिल है। सभी सीटों पर 5 से 6 राउंड की मतगणना हो चुकी है।
उपचुनाव
गुजरात और कर्नाटक में कौन आगे?
गुजरात के आनंद जिले में आनी उमरेठ सीट पर भाजपा के हर्षदभाई गोविंदभाई परमार आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर कांग्रेस के भृगुराज सिंह चौहान हैं। कर्नाटक की बागलकोट में कांग्रेस के उमेश हुल्लप्पा मेती आगे चल रहे हैं, जबकि भाजपा के चरंतीमठ वीरभद्राया दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। दावणगेरे सीट पर भाजपा के श्रीनिवास टी दसाकरियप्पा आगे हैं, जबकि कांग्रेस के सामर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन कुछ वोटों से पीछे हैं।
चुनाव
महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के राज्यों में कौन आगे?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन से खाली हुई बारामती सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की सुनेत्रा पवार आगे हैं। सुनेत्रा अजित पवार की पत्नी हैं। यहां अन्य कोई बड़ी पार्टी का उम्मीदवार नहीं है। अहमदनगर जिले की राहुरी सीट पर भाजपा के अक्षय शिवाजीराव कारडिल आगे हैं। दूसरे स्थान पर शरद पवार की NCP से मोकाटे गोविंद खांडू दूसरे स्थान पर हैं। त्रिपुरा की धरमनगर सीट पर भाजपा के जाहर चक्रवर्ती आगे हैं, जबकि कांग्रेस पीछे है।