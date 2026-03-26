गोवा: भाजपा पार्षद का बेटा POCSO में गिरफ्तार, 30 किशोरियों का यौन शोषण कर बनाए वीडियो

गोवा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां दक्षिण गोवा में भाजपा के पार्षद सुशांत नाइक के 20 वर्षीय बेटे सोहम नाइक को किशोरियों से यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। काकोरा के मधेगल निवासी सोहम पर 25 से 30 लड़कियों का यौन शोषण करने, धमकी देकर उनकी वीडियो बनाने और उसको प्रसारित करने का आरोप है। मामले का खुलासा होने के बाद राज्य के लोगों में काफी आक्रोश है।

खुलासा यौन संबंधों के चर्चे सुनाने में फंसा सोहम मामले का खुलासा पिछले हफ्ते हुआ है। आरोपी सोहम ने अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी के दौरान अपने यौन संबंधों के चर्चे सुना रहा था। उसने अपने दोस्तों को मोबाइल पर लड़कियों के साथ बनाए गए अश्लील वीडियो भी दिखाए। इसके बाद यह बात फैल गई और एक स्थानीय अखबार में छप गई। रिपोर्ट में नाबालिग समेत कम से कम 14 लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाने और पीड़ितों को धमकी देकर उनकी वीडियो बनाने का जिक्र था।

विवाद थाने का घेराव कर गिरफ्तारी की मांग, 3 ने दर्ज कराई शिकायत अखबार में रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद रविवार रात को पुलिस थाने के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने निष्पक्ष जांच और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद पुलिस ने पीड़ितों से आगे आकर बयान दर्ज करने की अपील की। बताया जा रहा है कि अब तक 3 पीड़िताओं ने अपने बयान दर्ज कराए हैं, जिसके बाद FIR हुई। मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। इसके बाद पुलिस ने सोहम को गिरफ्तार किया।

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