नेपाल में भयावह बाढ़ के बाद से पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय की बहू लापता

नेपाल में भयावह बाढ़ के बाद से पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय की बहू लापता

लेखन गजेंद्र 05:05 pm Aug 27, 202605:05 pm

क्या है खबर?

नेपाल में आई भयावह बाढ़ ने दिवंगत पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय के परिवार के लिए चिंता बढ़ा दी है। रॉय की बहू शर्मिष्ठा भौमिक रॉय 21 अगस्त को नेपाल गई थीं और बाढ़ के बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। शर्मिष्ठा के पति शुभ्रांशु रॉय ने गुरुवार को बताया कि उनकी पत्नी लापता लोगों की सूची में हैं। वह अकेले नेपाल गई थीं। वह प्रशासन के संपर्क में हैं, लेकिन कोई खबर नहीं मिली है।