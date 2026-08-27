नेपाल में भयावह बाढ़ के बाद से पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय की बहू लापता
क्या है खबर?
नेपाल में आई भयावह बाढ़ ने दिवंगत पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय के परिवार के लिए चिंता बढ़ा दी है। रॉय की बहू शर्मिष्ठा भौमिक रॉय 21 अगस्त को नेपाल गई थीं और बाढ़ के बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। शर्मिष्ठा के पति शुभ्रांशु रॉय ने गुरुवार को बताया कि उनकी पत्नी लापता लोगों की सूची में हैं। वह अकेले नेपाल गई थीं। वह प्रशासन के संपर्क में हैं, लेकिन कोई खबर नहीं मिली है।
चिंता
कैलाश मानसरोवर गई थीं शर्मिष्ठा
शुभ्रांशु ने बताया कि शर्मिष्ठा 21 अगस्त को हावड़ा से एक ट्रैवल एजेंसी के साथ कैलाश मानसरोवर और नेपाल की यात्रा पर निकली थीं। उनके समूह में 32 लोग शामिल थे।
उन्होंने बताया कि शर्मिष्ठा बेटा और बेटी को उनके पास छोड़कर गई थीं। वह लगातार उनसे संपर्क में थे, लेकिन बुधवार सुबह जल प्रलय के बाद से उनसे संपर्क नहीं हो रहा है।
शुभ्रांशु ने बताया कि उनकी शर्मिष्ठा से मंगलवार को अंतिम बार बात हुई थी।
घटना
पश्चिम बंगाल के 36 लोग लापता
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पश्चिम बंगाल से नेपाल गए 32 से 36 पर्यटक लापता हैं। इनमें से 30 अकेले कोलकाता के निवासी हैं।
हुगली, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बर्दवान और दार्जिलिंग जिलों के कई तीर्थयात्री और पर्यटक भी इस समूह में थे।
बताया जा रहा है कि जब शर्मिष्ठा से उनके परिवार की बात हुई थी, तब वे चीन की सीमा के करीब थे। ट्रेवल एजेंसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है।
घटना
नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 270 से अधिक
हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर में भूस्खलन के बाद तिब्बत-नेपाल सीमा पर भोटेकोशी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे भयानक जल प्रलय आया।
अभी तक 270 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,688 लापता हैं। नेपाल में 190 लोगों की मौत और 1,130 के लापता होने की खबर है। चीन में 3 मौत हुई है, जबकि 588 लापता हैं।
विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में 288 भारतीय लापता हैं। तमिलनाडु के 86 में 21 को बचाया गया है।