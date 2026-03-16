पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने DGP और पुलिस आयुक्त को हटाया

फैसला

चुनाव संबंधी कार्य से बाहर रहेंगे अधिकारी

चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि राज्य में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद अधिकारियों को हटाने का निर्णय लिया गया है। आयोग ने नटराजन रमेश बाबू को सुधार सेवाओं का महानिदेशक, अजय मुकुंद रानाडे को अतिरिक्त महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) के रूप में तैनाती दी है। आयोग ने यह भी कहा कि जिन लोगों का तबादला किया गया है, उनको चुनाव पूर्ण होने तक किसी भी चुनाव संबंधी कार्य में तैनात नहीं किया जाना चाहिए।