चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो-टूक, कहा- बंगाल चुनाव भय और हिंसा रहित होकर रहेंगे

बयान

पहली बार लिया किसी पार्टी का नाम?

आयोग ने एक्स पर लिखा, 'चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव- भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे।' जानकारों का कहना है कि यह पहली बार है जब आयोग ने इस तरह किसी पार्टी को सार्वजनिक तौर पर कठघरे में खड़ा किया है। आयोग की पोस्ट ने इस बात को भी बल दिया है कि TMC चुनाव गड़बड़ी में शामिल है।