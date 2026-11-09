चुनाव आयोग जनवरी में कर सकता है उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा

चुनाव आयोग जनवरी में कर सकता है उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा

लेखन गजेंद्र 05:09 pm Nov 09, 202605:09 pm

क्या है खबर?

अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की घोषणा जनवरी में हो सकती है। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। यह घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के सभी 5 चुनावी राज्यों के दौरे के बाद होगी। आयोग के अधिकारी नवंबर के आखिरी हफ्ते या दिसंबर में राज्यों का दौरा करेंगे, जहां वे पुलिस, सरकार और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे।