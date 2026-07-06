पश्चिम बंगाल में TMC सांसदों के इस्तीफे से खाली 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान 

उपचुनाव

TMC ने इन तीनों सांसदों ने दिया था इस्तीफा

बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद TMC में बगावत बढ़ गई है। पहले विधायकों ने अपना अलग गुट बना लिया। उसके बाद 20 लोकसभा सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में अपना विलय कर लिया। इसके बाद राज्यसभा से सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक ने इस्तीफा दिया था। इससे पार्टी के सांसदों की संख्या 13 से घटकर 10 हो गई है। तीनों सांसदों ने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है।