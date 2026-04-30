चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की (प्रतीकात्मक तस्वीर)

विधानसभा चुनाव के मतगणना केंद्रों पर रहेगी 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, जारी होगा QR कोड पहचानपत्र

लेखन गजेंद्र 05:10 pm Apr 30, 202605:10 pm

क्या है खबर?

चुनाव आयोग ने 4 राज्यों और एक केंद्रीय शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है। आयोग ने गुरुवार को पत्र जारी कर बताया कि मतगणना केंद्र पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश को खत्म करने के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना केंद्र के लिए अधिकृत लोगों को QR कोड युक्त पहचानपत्र दिया जाएगा। यह व्यवस्था भविष्य में होने वाले चुनावों में अभी लागू की जाएगी।