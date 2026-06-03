पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी को ED का समन

समन

टीम को काफी देर इंतजार करना पड़ा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ED के 2 अधिकारी नोटिस देने के लिए कोलकाता में ममता के कालीघाट स्थित आवास पर पहुंचे थे। इससे पहले अधिकारी शांति निकेतन स्थित अभिषेक के आवास गए थे। जब अधिकारियों को पता चला कि डायमंड हार्बर के सांसद कालीघाट गए हुए हैं, तो वे वहीं पहुंच गए। यहां ममता ने एक पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई थी। इस दौरान अधिकारी काफी देर तक बाहर खड़े रहे। बाद में एक प्रतिनिधि ने समन स्वीकारा।