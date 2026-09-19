दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद शानदार जीत दर्ज की है

DUSU चुनाव 2026: कौन हैं दीपांशु शौकीन, जिन्होंने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर रचा इतिहास?

लेखन भारत शर्मा 09:58 pm Sep 19, 202609:58 pm

क्या है खबर?

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2026 में निर्दलीय प्रत्याशी दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर 30,615 वोट हासिल कर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के ईशू मौर्या को 13,705 वोटों के भारी अंतर से पराजित किया। इसी तरह भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) के वीर चतरथ मात्र 4,313 वोट हासिल करते हुए तीसरे स्थान पर रहे। ऐसे में आइए जानते हैं दीपांशु शौकीन कौन हैं और उन्होंने कैसे जीत दर्ज की।