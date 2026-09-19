DUSU चुनाव 2026: ABVP ने बरकरार रखा अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय की ऐतिहासिक जीत
क्या है खबर?
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2026 के परिणामों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने केंद्रीय पैनल के अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा बरकरार रखा है, जहां यश डबास ने शानदार जीत दर्ज की है। वहीं, एक बड़े उलटफेर में निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन उपाध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अतिरिक्त, ABVP की रिया छावड़ी ने सचिव और लक्ष्य राज सिंह ने संयुक्त सचिव पद पर विजय जीत दर्ज की है।
मतदान
4 पदों के लिए हुआ था मतदान
इस वर्ष के DUSU चुनाव में मुख्य छात्र संगठनों ABVP, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) और AISA-SFI गठबंधन के बीच अत्यंत कड़ा मुकाबला देखा गया।
इसके साथ ही निर्दलीय और अन्य उम्मीदवारों ने भी मुख्य पदों पर प्रमुख संगठनों को कड़ी चुनौती दी।
मतों की गिनती शनिवार सुबह 8 बजे नॉर्थ कैंपस स्थित यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में कड़ी सुरक्षा के बीच आरंभ हुई थी और दोपहर में परिणाम घोषित कर दिए गए।
मुकाबला
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का मुकाबला
अध्यक्ष पद पर ABVP के डबास ने NSUI के विजय मीणा को 2,053 मतों के अंतर से पराजित किया। डबास को कुल 24,576 वोट मिले, जबकि मीणा के पक्ष में 22,523 वोट पड़े।
उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी दीपांशु ने 13,705 मतों की भारी बढ़त के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की।
उन्हें कुल 30,615 वोट मिले, जबकि ABVP के इशु मौर्या 16,910 मतों और NSUI के वीर चतरथ महज 4,313 मतों के साथ काफी पीछे रह गए।
परिणाम
सचिव और संयुक्त सचिव पद के परिणाम
सचिव पद पर ABVP की रिया छावड़ी ने NSUI की नम्रता चौधरी को 6,781 वोटों से हराया। रिया को कुल 21,650 वोट मिले, जबकि नम्रता के खाते में 14,869 वोट आए।
संयुक्त सचिव पद पर ABVP के लक्ष्य राज सिंह ने 863 वोटों के बेहद मामूली अंतर से करीबी जीत हासिल की।
उन्हें कुल 16,641 वोट मिले, जबकि समाजवादी छात्र सभा के विशेष यादव को 15,778 वोट और NSUI के गोपाल चौधरी को 15,106 वोट मिले।
मतदान
इस साल 40.46 प्रतिशत ही रहा था मतदान
DUSU चुनाव 2026 में कुल 40.46 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था, जबकि इस चुनाव में 1.51 लाख से अधिक छात्र वोट डालने के पात्र थे।
छात्र संघ के इन चार केंद्रीय पदों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव) के लिए इस बार कुल 20 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे।
मतगणना के विभिन्न चरणों के दौरान कई बार उतार-चढ़ाव देखने को मिले और उम्मीदवारों की बढ़त लगातार बदलती रही।
सुरक्षा
सुरक्षा व्यवस्था और कड़े नियम
चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा और हुड़दंग की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी चुनाव और मतगणना प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के अत्यंत कड़े प्रबंध किए गए थे।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने परिणामों के बाद किसी भी प्रकार के विजय जुलूस और जश्न पर रोक लगा दी है।
इस प्रकार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए गठित नए DUSU केंद्रीय पैनल में ABVP के 3 सदस्य और एक निर्दलीय उम्मीदवार कार्यभार संभालेंगे।