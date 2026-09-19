DUSU चुनाव 2026 में ABVP ने बरकरार रखा अध्यक्ष पद

DUSU चुनाव 2026: ABVP ने बरकरार रखा अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय की ऐतिहासिक जीत

लेखन भारत शर्मा 06:07 pm Sep 19, 202606:07 pm

क्या है खबर?

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2026 के परिणामों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने केंद्रीय पैनल के अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा बरकरार रखा है, जहां यश डबास ने शानदार जीत दर्ज की है। वहीं, एक बड़े उलटफेर में निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन उपाध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अतिरिक्त, ABVP की रिया छावड़ी ने सचिव और लक्ष्य राज सिंह ने संयुक्त सचिव पद पर विजय जीत दर्ज की है।