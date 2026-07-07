करूर भगदड़ मामले में DMK ने मुख्यमंत्री विजय और TVK के खिलाफ याचिका वापस ली

विवाद

क्या है मामला?

पिछले साल 27 सितंबर को TVK की रैली के दौरान करूर में भगदड़ मची थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई और 142 अन्य घायल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने जांच को तमिलनाडु पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया और जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति से कराने को कहा। इस बीच, DMK ने भगदड़ से संबंधित लंबित कार्यवाही में पक्षकार बनने की मांग की थी।