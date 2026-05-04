तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: कोलाथुर से मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पिछड़े, AIADMK उम्मीदवार आगे

ये सीट 2011 में बनी थी। तब से अब तक लगातार स्टालिन इस सीट से जीतते आए हैं। 2021 के विधानसभा चुनावों में स्टालिन ने यहां से 70,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्होंने AIADMK के आदि राजाराम को हराया था। 2016 में भी स्टालिन ने इस सीट से AIADMK के जेसीडी प्रभाकर को 37,730 वोटों से हराया था। 2011 में उन्होंने केवल 2,734 वोटों से जीत दर्ज की थी।

इतिहास

कोलाथुर विधानसभा के बारे में जानिए

कोलाथुर को 'चेन्नई का मछली का कटोरा' भी कहा जाता है क्योंकि यहां एक विशाल मछली बाजार है, जहां हर दिन 10 लाख मछलियां बेची जाती हैं। यहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। ये विधानसभा चेन्नई उत्तर में आती है और DMK के कलानिधि वीरस्वामी यहां से सांसद हैं। इस सीट के बनने से पहले स्टालिन थाउजंड लाइट्स विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे और यहां से लगातार 4 बार विधायक रहे।