परिसीमन विधेयक 2026 पेश किए जाने से पहले भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने की अहम बैठक

परिसीमन विधेयक 2026: भाजपा ने जारी किया व्हिप, सभी सांसदों को उपस्थित रहने का निर्देश

लेखन भारत शर्मा 07:10 pm Nov 29, 202607:10 pm

क्या है खबर?

संसद के विशेष सत्र और लोकसभा में पेश किए जाने वाले परिसीमन विधेयक को देखते हुए भाजपा ने मजूबत तैयारी की है। पार्टी ने अपने सभी सांसदों के लिए 'तीन लाइन का व्हिप' जारी किया है। भाजपा संसदीय दल की ओर से 29 नवंबर को जारी इस आधिकारिक परिपत्र में पार्टी के सभी सदस्यों को सोमवार (30 नवंबर) से गुरुवार (3 दिसंबर) तक पूरे समय सदन में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है।