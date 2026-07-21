छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा संसद में उठा, लोकसभा और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित

खड़गे ने राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही लाठीचार्ज और आंसू गैस का मुद्दा उठाया, जिस पर सत्ता पक्ष के सांसद हंगामा करने लगे।

इस बीच, सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 4 मिनट बाद कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया।

दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई, लेकिन मात्र एक मिनट बाद सभापति कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर चले गए।

दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा होने पर कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई।