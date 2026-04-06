प्रधानमंत्री मोदी पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने वाला एक्स अकाउंट 'डॉ निमो यादव' होगा बहाल

आदेश

पोस्ट को लेकर अकाउंट संचालक कोर्ट के सामने पेश होगा

कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि एक्स अकाउंट चलाने वाला संचालक एक समीक्षा समिति के सामने पेश होगा, ताकि यह जांच की जा सके कि क्या इन पोस्ट को ब्लॉक करना जारी रखना होगा। कोर्ट ने आदेश में कहा, "आपत्तिजनक पोस्ट को अस्थायी ब्लॉकिंग श्रेणी में रखा जाए। याचिकाकर्ता का खाता बहाल किया जाए। केंद्र सामग्री की निगरानी के लिए स्वतंत्र है। आगे आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट होती है, तो वह कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।"