दिल्ली सरकार का आरोप, दिवाली की रात पंजाब के खेतों में साजिशन आग लगाई गई

दिल्ली सरकार का आरोप, दिवाली की रात पंजाब के खेतों में जान बूझकर लगाई गई आग

लेखन गजेंद्र 04:04 pm Nov 09, 202604:04 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की भाजपा सरकार ने दिवाली की रात पंजाब के खेतों में साजिश के तहत आग लगाने का आरोप लगाया है, ताकि प्रदूषण बढ़े। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि पंजाब के किसानों ने उनको और दूसरे मंत्रियों को फोन करके खेत में आग लगने की जानकारी दी है। मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल से जुड़े लोगों पर खेतों में आग लगाने का आरोप लगाते हुए उनकी भूमिका की जांच की मांग की।