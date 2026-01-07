LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी 'लंच पर चर्चा', युवाओं को दिया खुला न्यौता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी 'लंच पर चर्चा', युवाओं को दिया खुला न्यौता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता युवाओं के साथ 'लंच पर चर्चा' करेंगी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी 'लंच पर चर्चा', युवाओं को दिया खुला न्यौता

लेखन गजेंद्र
Jan 07, 2026
05:27 pm
क्या है खबर?

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता छात्रों और युवा नागरिकों के साथ 'लंच पर चर्चा' करेंगी, ताकि इस नई पहल के जरिए एक सार्थक जुड़ाव को बढ़ावा दिया जा सके। मुख्यमंत्री गुप्ता ने इसकी घोषणा एक्स पर वीडियो साझा कर की। उन्होंने युवाओं को 'लंच' के लिए खुला न्यौता भी दिया है। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को कार्यक्रम में युवाओं को अपनी आवाज और विचारों को साझा करने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान किया जाएगा।

पहल

11 जनवरी को क्यों होगा आयोजन?

मुख्यमंत्री गुप्ता ने 11 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित करने का कारण बताया कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है और कार्य दिवस होने के कारण सभी व्यस्त हैं, इसलिए रविवार, 11 जनवरी को दोपहर के भोजन पर मिल सकेंगे। उन्होंने लिखा, 'पिछले 11 साल की दोस्ती पर खुली बातचीत होगी, 11 महीने की ईमानदार समीक्षा होगी और सुझावों को एक्शन में कैसे बदलें, इस पर चर्चा होगी। आइए दोपहर के भोजन पर मिलते हैं। कमेंट करें, निजी संदेश भेजें।'

आयोजन

पहले लंच पर 15 से 20 लोग चुने जाएंगे

मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले लंच पर 15 से 20 लोगों का चयन किया जाएगा, जिनके साथ विस्तार से चर्चा होगी। इसके बाद आगे भी कार्यक्रम होंगे और बातचीत होती रहेगी। उन्होंने आगे के कार्यक्रमों के विषय में कोई जानकारी नहीं दी है। युवाओं का चुनाव उनके सुझावों और संदेश के आधार पर किया जा सकता है। आयोजन स्थल की घोषणा अभी नहीं की गई है। यह संभवत: मुख्यमंत्री आवास पर हो सकता है।

ट्विटर पोस्ट

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का संदेश

