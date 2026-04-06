दिल्ली विधानसभा परिसर में बैरियर तोड़कर कार ने प्रवेश किया

दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में चूक; बैरियर तोड़कर घुसी कार, स्पीकर की कार पर स्याही फेंकी

लेखन गजेंद्र 03:25 pm Apr 06, 202603:25 pm

क्या है खबर?

दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामने आया है। सोमवार को एक कार विधानसभा परिसर का बैरियर तोड़कर अंदर घुस गई। बताया जा रहा है कि वाहन गेट नंबर 2 से अंदर घुस गया, जिससे सुरक्षाकर्मियों में दहशत फैल गई और अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। वाहन सवार ने स्पीकर के वाहन पर स्याही भी फेंकी है। इसके बाद वह सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए मौके से फरार हो गया।