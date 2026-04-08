पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मोहसिना किदवई का 94 साल की उम्र में निधन (फाइल तस्वीर)

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मोहसिना किदवई का 94 साल की उम्र में निधन

लेखन गजेंद्र 10:04 am Apr 08, 202610:04 am

क्या है खबर?

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री रहीं मोहसिना किदवई का बुधवार को 94 साल की आयु में निधन हो गया। उन्होंने सुबह 4 बजे दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें 8 अप्रैल को उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भर्ती कराया गया था। उनका पार्थिव शरीर नोएडा स्थित घर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। बुधवार शाम 5 बजे उन्हें निजामुद्दीन के पास स्थित कब्रिस्तान में सुपर्द-ए-खाक किया जाएगा।