अयोध्या पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई सांसद और विधायक नजरबंद
क्या है खबर?
अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी से जुड़े विवाद के बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सोमवार रात को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अजय राय ने मंगलवार को आरोप लगाया कि वे राम मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनको होटल से बाहर नहीं जाने दिया और नजरबंद कर दिया गया।
हिरासत
अयोध्या मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर रोका गया
अजय सोमवार रात को ही अयोध्या पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें पद्मश्री पैलेस होटल में नजरबंद कर दिया गया और जबरन जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर कुमारगंज कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में रोका गया। रायबरेली सांसद किशोरी लाल शर्मा को भी अयोध्या के पास ही रोक लिया गया, जबकि बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया को बाराबंकी में हिरासत में लिया गया। सभी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। इन्हें अयोध्या का दौरा कर लोगों से बातचीत करनी थी।
बयान
मंदिर जाने से रोका जा रहा है- अजय राय
अजय ने मीडिया से कहा, "हम सभी भगवान श्रीराम का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या जाना चाहते थे। हमने पूजा-अर्चना के लिए मेरे नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल बनाया था। मेरे साथियों और मुझे नज़रबंद कर दिया गया। रात करीब 11:30 बजे पुलिस ने ज़बरदस्ती हमें गिरफ़्तार किया और आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस ले आई। हमें परेशान किया जा रहा है और मंदिर जाने से रोका जा रहा है। हम रूकेंगे नहीं भले जेल जाएं या अन्न-जल त्यागें।"
आरोप
अजय की पत्नी ने जान को खतरा बताया
अजय की पत्नी रीना राय ने एक वीडियो साझा कर अजय की जान को खतरा बताया है। उन्होंने कहा, "आज हमारे पति चंदा चोरी के मुद्दे को उठाने के लिए अयोध्या गए हुए हैं। कल उनको एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मंदिर में दर्शन करने गए थे, लेकिन उनको होटल से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। हम सभी परेशान हैं। इस सरकार से उनकी जान को खतरा है।"
ट्विटर पोस्ट
अजय राय को यहां रखा गया है
अयोध्या, उत्तर प्रदेश: अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पुलिस तैनात की गई है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अभी विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। pic.twitter.com/rL8bv4Jm0j— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 30, 2026