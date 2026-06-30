अयोध्या पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई सांसद और विधायक नजरबंद

हिरासत

अयोध्या मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर रोका गया

अजय सोमवार रात को ही अयोध्या पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें पद्मश्री पैलेस होटल में नजरबंद कर दिया गया और जबरन जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर कुमारगंज कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में रोका गया। रायबरेली सांसद किशोरी लाल शर्मा को भी अयोध्या के पास ही रोक लिया गया, जबकि बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया को बाराबंकी में हिरासत में लिया गया। सभी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। इन्हें अयोध्या का दौरा कर लोगों से बातचीत करनी थी।