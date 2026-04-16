कांग्रेस ने हरियाणा के 5 विधायकों को निलंबित किया

कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए हरियाणा के 5 विधायकों को किया निलंबित

लेखन गजेंद्र 03:40 pm Apr 16, 202603:40 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा में अपने 5 विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। विधायकों ने 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। निलंबित किए गए विधायकों में नारायणगढ़ विधानसभा सीट से विधायक शैली चौधरी, साढौरा से रेणु बाला, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास, हथीन से मोहम्मद इजराइल और रतिया से सरदार जरनैल सिंह शामिल हैं। पार्टी का यह कदम अनुशासन पर उसके सख्त रुख का संकेत है।