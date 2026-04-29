राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस हमलावर, कहा- अमेरिका को बहलाने के लिए पाकिस्तान को क्लीन-चिट

आपत्ति जयराम ने पूछा- क्या पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र नहीं है? कांग्रेस के संचार विभाग के महासचिव जयराम ने राजनाथ के बयान को एक्स पर साझा कर लिखा, 'कल, रक्षा मंत्री ने—जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की मंजूरी और उनके कहने पर—बिश्केक में पाकिस्तान को एक शर्मनाक 'क्लीन चिट' दे दी। क्या पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र नहीं? क्या पाकिस्तान में ऐसे कोई आतंकवादी कैंप नहीं, जिनका निशाना भारत है? क्या पाकिस्तान में भारत-विरोधी वैचारिक दुष्प्रचार नहीं होता? क्या मुंबई और पहलगाम आतंकवादी हमलों की साजिश पाकिस्तान के आतंकवादियों ने नहीं रची थी?'

बयान अमेरिका को खुश करने के लिए बयान दिया- जयराम कांग्रेस नेता जयराम ने आरोप लगाया कि राजनाथ सिंह के बयान से साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के संबंध में यह नया रुख, प्रधानमंत्री की अमेरिका को खुश करने की नीति और चीन के सामने सोची-समझी रणनीति के तहत झुकने की नीति का ही एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री के ये चौंकाने वाले बयान उतने ही राष्ट्र-विरोधी हैं, जितनी कि 19 जून, 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा चीन को दी गई अजीबोगरीब 'क्लीन चिट' थी।

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ट्विटर पोस्ट जयराम रमेश ने साझा किया बयान Yesterday, the Defence Minister, obviously with the approval of and at the instance of the Prime Minister, gave a shameful clean chit to Pakistan while speaking in Bishkek.



Is Pakistan not the epicentre of terrorism?



Are there no terrorist camps in Pakistan with India as their… pic.twitter.com/anAaHNJZNc — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 29, 2026

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