मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर सख्ती; झारखंड में भाजपा को छूट, चुनाव आयोग पर उठे सवाल

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झारखंड में भाजपा समर्थित उम्मीदवार के साथ क्या हुआ?

झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और कांग्रेस का महागठबंधन आराम से जीत जाएगा, लेकिन भाजपा ने क्रॉस वोटिंग की संभावना में नाथवानी को उतार दिया। नाथवानी ने अपने नामांकन फॉर्म में नाथवानी परिमल नाम भरा है, जबकि उनका असली नाम परिमल नाथवानी है।उन्होंने फॉर्म में अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी भी नहीं दी है। कांग्रेस ने इसपर आपत्ति जताई तो रिटर्निंग ऑफिसर ने परिमल से जवाब मांगा और नया फॉर्म सबमिट करने का मौका दिया।