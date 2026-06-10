मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर सख्ती; झारखंड में भाजपा को छूट, चुनाव आयोग पर उठे सवाल
क्या है खबर?
राज्यसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश और झारखंड में चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर रद्द कर दिया गया, जबकि झारखंड में भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन में तमाम गड़बड़ियां होने पर भी उन्हें छूट दे दी गई। कांग्रेस ने इसे चुनाव आयोग का दोहरा चरित्र बताकर निशाने पर लिया है।
सवाल
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ क्या हुआ?
मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने है, जिसमें 2 पर भाजपा की जीत पक्की है, जबकि तीसरी सीट पर कांग्रेस की जीत पक्की थी। भाजपा ने तीसरी जीत पर क्रॉस वोटिंग की आशंका से अपना उम्मीदवार उतार दिया और नामांकन वापसी से एक दिन पहले कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ हलफनामा में अपराधिक मुकदमा छिपाने की शिकायत कर दी। रिटर्निंग ऑफिसर ने शिकायत पर संज्ञान लेकर तुरंत नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया।
अंतर
झारखंड में भाजपा समर्थित उम्मीदवार के साथ क्या हुआ?
झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और कांग्रेस का महागठबंधन आराम से जीत जाएगा, लेकिन भाजपा ने क्रॉस वोटिंग की संभावना में नाथवानी को उतार दिया। नाथवानी ने अपने नामांकन फॉर्म में नाथवानी परिमल नाम भरा है, जबकि उनका असली नाम परिमल नाथवानी है।उन्होंने फॉर्म में अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी भी नहीं दी है। कांग्रेस ने इसपर आपत्ति जताई तो रिटर्निंग ऑफिसर ने परिमल से जवाब मांगा और नया फॉर्म सबमिट करने का मौका दिया।
गणित
मध्य प्रदेश और झारखंड में सीटें जीतने के लिए रणनीति
कांग्रेस ने झारखंड में नाथवानी के नए फॉर्म को गैरकानूनी बताकर नामांकन रद्द करने की मांग की, जिसे चुनाव आयोग ने नहीं किया, जबकि मध्य प्रदेश में नटराजन का नामांकन बिना सुनवाई रद्द कर दिया गया है। बता दें कि झारखंड में महागठबंधन के बाद 56 और भाजपा के पास 21 विधायक हैं। ऐसे में यहां भाजपा की हार पक्की मानी जा रही थी। इसी तरह, मध्य प्रदेश में तीसरी सीट के लिए भाजपा के पास बहुमत नहीं है।
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कांग्रेस ने उठाया सवाल
The Nation Wants To Know pic.twitter.com/2lvxOVsKpa— Congress (@INCIndia) June 10, 2026
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झारखंड में हंगामा
राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरते समय सामने आया कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और BJP समर्थित 'नाथवानी परिमल' का असली नाम परिमल नाथवानी है।— Congress (@INCIndia) June 10, 2026
इसके साथ ही परिमल नाथवानी ने कानून के तहत डिफेक्टिव चीजों को एफेडेविट में फाइल नहीं किया। ये सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है।
हर कैंडिडेट को… pic.twitter.com/zq8Z0g8a68