उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक

उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, समाजवादी पार्टी को भेजी 181 सीटों की सूची

लेखन गजेंद्र 03:28 pm Nov 16, 202603:28 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (SP) के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो गई है। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ राजनीतिक स्थिति और चुनावों को लेकर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने 181 सीटों की सूची SP को भेजी है। इन सीटों पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारने की इच्छा जताई है।