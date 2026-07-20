मल्लिकार्जुन खड़गे के जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते ही राज्यसभा स्थगित (फाइल तस्वीर)

जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के चलते संसद में हंगामा, नड्डा प्रदर्शनकारियों से मिलेंगे

लेखन गजेंद्र 12:48 pm Jul 20, 202612:48 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद की ओर कूच कर रहे प्रदर्शकारियों पर लाठीचार्ज का मुद्दा संसद में उठाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में कहा कि सरकार युवाओं की आवाज का दबाना और कुचलना चाहती है। इसके बाद राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी। लोकसभा में हंगामे के कारण सदन पहले 12 बजे, फिर 1 और अब 2 बजे तक स्थगित है।