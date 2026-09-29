कांग्रेस ने CWC बैठक में ज्ञानेश कुमार का तत्काल इस्तीफा मांगा

कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार को मोदी सरकार का 'कठपुतली' बताया, तत्काल इस्तीफा मांगा

लेखन गजेंद्र 03:08 pm Sep 29, 202603:08 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को केंद्र सरकार की "कठपुतली" बताया और उन्हें तत्काल इस्तीफे की मांग की। खड़गे ने कहा, "साजिश के साथ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाये जा रहे हैं और CEC मोदी सरकार की कठपुतली बन गया है।" CWC बैठक में कांग्रेस ने 5 मांग रखी है और उसपर जल्द से जल्द अमल करने की अपील की है।