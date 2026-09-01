कांग्रेस का दावा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा माना (फाइल तस्वीर)

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा माना, कांग्रेस का दावा

लेखन गजेंद्र 01:00 pm Sep 01, 202601:00 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु में कांग्रेस विधायक दल के नेता थारहाई कुथबर्ट ने दावा किया कि राज्य के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा मानते हुए उनका समर्थन किया है। उन्होंने विजय को प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदार के रूप में पेश करने के TVK के दावे को उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह बताया है। कुथबर्ट ने यह दावा ऐसे समय किया, जब तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) और कांग्रेस गठबंधन में खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं।