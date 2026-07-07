कांग्रेस मुख्यालय में अशोक गहलोत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की

कांग्रेस की मांग- राम मंदिर ट्रस्ट भंग हो, नए ट्रस्ट में धर्माचार्यों को शामिल किया जाए

लेखन गजेंद्र 05:32 pm Jul 07, 202605:32 pm

क्या है खबर?

अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कांग्रेस ने एक बार फिर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को आड़े हाथों लिया और उसे भंग करने की मांग की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा कि चोरी ने भाजपा-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का चाल, चरित्र और चेहरा देश के सामने ला दिया है। उन्होंने नया ट्रस्ट बनाकर उसमें धर्माचार्यों को शामिल करने की मांग की है।