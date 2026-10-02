आराधन मिश्रा बनी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की नई प्रदेशाध्यक्ष

कांग्रेस ने परगट सिंह को पंजाब और आराधना मिश्रा को उत्तर प्रदेश का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया

लेखन भारत शर्मा 11:09 pm Oct 02, 202611:09 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस आलाकमान ने अपने संगठनात्मक ढांचे में बड़ा फेरबदल किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में नए प्रदेशाध्यक्षों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। पंजाब में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के इस्तीफे के बाद पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान और विधायक परगट सिंह को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अजय राय की जगह कद्दावर महिला नेता और विधायक आराधना मिश्रा 'मोना' को नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है।