RSS के गढ़ नागपुर में कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी ने दूसरी बार MLC चुनाव जीता

वंजारी एक वकील और शिक्षाविद हैं, जो पिछले कई सालों से कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने पिछले 2020 के MLC चुनाव में भी भाजपा को हराया था।

चुनाव नतीजों से पता चलता है कि वह अपनी सीट पर पकड़ बनाए हुए हैं। उनको विपक्षी महाविकास अघाड़ी (MVA) का भी समर्थन था, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) शामिल हैं।

नतीजे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारे लगाए, जिससे तनाव की स्थिति बनी।