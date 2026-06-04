कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दिपके का परिवार चिंतित

कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दिपके का परिवार चिंतित, अपना घर छोड़कर अज्ञात जगह पहुंचा

लेखन गजेंद्र 11:45 am Jun 04, 202611:45 am

क्या है खबर?

अमेरिका के बोस्टन शहर में रहकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) बनाने वाले अभिजीत दिपके (30) का भारत में रहने वाला परिवार उनके अगले राजनीतिक कदम से चिंतित है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, परिवार के सदस्यों ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर (पूर्व में औरंगाबाद) में MIDC वालुज क्षेत्र में स्थित अपना घर खाली कर दिया है और चुपचाप किसी अज्ञात जगह पर चले गए हैं। हालांकि, उनके आवास पर पुलिस पहरा दे रही है, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं है।