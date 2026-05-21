कॉकरोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम पर भाजपा को पछाड़ा, 1.20 करोड़ फॉलोवर हुए
क्या है खबर?
लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बनी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने महज 5 दिनों में इंस्टाग्राम पर 1.20 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। उसके @cockroachjantaparty अकाउंट ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भाजपा के @bjp4india अकांउट को पीछे छोड़ दिया है, जिसके 87 लाख फॉलोअर्स हैं। CJP के फॉलोअर सोशल मीडिया पर हर घंटे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि, अभी वह कांग्रेस के @incindia अकाउंट से पीछे है, जिसके 1.32 करोड़ फॉलोअर्स हैं।
टक्कर
CJI की टिप्पणी के बाद CJP का उदय
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने भारतीय युवाओं के कुछ वर्गों को कॉकरोच कहा था, जिसके बाद, 16 मई को एक व्यंग्यात्मक युवा आंदोलन के रूप में CJP की शुरुआत हुई। CJI ने युवाओं की तुलना कॉकरोच से करते हुए कहा था कि कुछ परजीवी व्यवस्था पर हमला कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं। इन टिप्पणियों ने ऑनलाइन आक्रोश पैदा किया और बोस्टन विश्वविद्यालय से स्नातक 30 वर्षीय अभिजीत दिपके ने CJP का गठन किया।
समर्थन
सोशल मीडिया पर मिल रहा समर्थन
CJP को सोशल मीडिया पर काफी समर्थन मिल रहा है। यह आंदोलन अब बेरोजगारी और राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दों को संबोधित करने वाले एक डिजिटल मंच में तब्दील हो चुका है। CJP के एक्स अकाउंट पर 21 मई तक 1.80 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। आंदोलन को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसदों महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसी सार्वजनिक हस्तियों का समर्थन प्राप्त हुआ है। सोशल मीडिया पर CJP से जुड़े रील बन रहे हैं और चर्चा हो रही हैं।