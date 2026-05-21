कॉकरोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम पर भाजपा को पछाड़ा

कॉकरोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम पर भाजपा को पछाड़ा, 1.20 करोड़ फॉलोवर हुए

लेखन गजेंद्र 01:10 pm May 21, 202601:10 pm

क्या है खबर?

लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बनी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने महज 5 दिनों में इंस्टाग्राम पर 1.20 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। उसके @cockroachjantaparty अकाउंट ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भाजपा के @bjp4india अकांउट को पीछे छोड़ दिया है, जिसके 87 लाख फॉलोअर्स हैं। CJP के फॉलोअर सोशल मीडिया पर हर घंटे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि, अभी वह कांग्रेस के @incindia अकाउंट से पीछे है, जिसके 1.32 करोड़ फॉलोअर्स हैं।