कॉकरोच जनता पार्टी ने हिमंत बिस्वा सरमा को चुनौती दी, कहा- असम में अभी शुरूआत है

हिरासत से छूटने के बाद रांका ने पत्रकारों से कहा कि पुलिस से जब अवैध हिरासत का आधार पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश मिले थे।

रांका ने कहा कि निर्धारित बैठक में असम में स्कूलों में सुधार, काजीरंगा में अधिकारों की रक्षा और चुनाव में भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए हुई धांधली पर चर्चा होनी थी।

रांका ने कहा, "सरमा भूल गए कि यह जुबीन (गर्ग) की धरती है, जिन्होंने न्याय के लिए संघर्ष किया।"