भिलाई में भाजपा नेताओं के बीच 6,000 रुपये के नाश्ते को लेकर बहस (तस्वीर: एक्स/@INCChhattisgarh )

भिलाई में भाजपा नेताओं के बीच 6,000 रुपये के नाश्ते को लेकर बहस, सामने आई रिकॉर्डिंग

लेखन गजेंद्र 07:02 pm Jul 31, 202607:02 pm

क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वॉयस रिकॉर्डिंग साझा की है, जिसमें 2 लोग नाश्ते के इंतजाम को लेकर बहस करते सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि यह आवाजें भिलाई के जिला भाजपा अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन और जिला भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष खगेस कोसरिया की है। दोनों एक कार्यक्रम में 6,000 रुपये के नाश्ते के इंतजाम को लेकर तू-तू मैं-मैं कर रहे हैं। यह ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।