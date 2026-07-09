कलकत्ता हाई कोर्ट से TMC को राहत, दैनिक खर्चों के लिए बैंक खाते चलाने की अनुमति

आदेश

सेवानिवृत्त न्यायाधीश की 30 सितंबर तक नियुक्ति

बार एंड बेंच के मुताबिक, न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुब्रता तालुकदार को 30 सितंबर तक विशेष अधिकारी नियुक्त किया है। कोर्ट ने TMC को न्यायमूर्ति तालुकदार की देखरेख में अपने जमे हुए बैंक खातों को फिर से संचालित करने की अनुमति दी है, हालांकि यह अनुमति केवल दैनिक खर्चों के लिए ही होगी। कोर्ट ने कहा कि खाते में जमा धनराशि का उपयोग केवल पार्टी संचालन, आवश्यक दैनिक खर्चों और कानूनी खर्चों के लिए ही किया जाएगा।