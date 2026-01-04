BMC चुनाव 2026: उद्धव और राज ठाकरे ने जारी किया 'वचन नाम', ये किए बड़े वादे

बृहन्मुंबई नगर निगम ( BMC ) चुनाव के लिए गठबधन करने वाले शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने दादर स्थित शिवसेना भवन में अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी किया। इस घोषणापत्र को 'शिवशक्तीचा वचन नामा, ठाकरेंचा शब्द' नाम दिया गया है। दोनों नेताओं ने घोषणापत्र का अनावरण करते हुए मुंबई की जनता से कई बड़े वादे किए हैं। घोषणापत्र के कवर पेज पर बालासाहेब ठाकरे के दोनों भाइयों की तस्वीर लगाई गई है।

वादे घोषणापत्र में क्या किए गए हैं वादे? घोषणापत्र में BMC में सरकार बनने पर नगर निगम की जमीन का इस्तेमाल प्राइवेट डेवलपर्स को देने के बजाय निगम, BEST और पुलिस कर्मचारियों के साथ-साथ मुंबईकरों की सेवा करने वाले मिल मजदूरों को अच्छे घर देने के लिए करने का वादा किया गया है। इसी तरह मुंबई नगर निगम की अपनी हाउसिंग अथॉरिटी बनाने और अगले 5 सालों में 1 लाख मुंबईकरों को अच्छे घर देने के साथ 100 यूनिट फ्री बिजली देने का भी वादा किया है।

महिला महिलाओं के लिए किए गए हैं ये प्रमुख वादे घोषणापत्र में महिला गृहणियों का पंजीयन करने और उन्हें हर महीने स्वाभिमान राशि के तहत 1,500 रुपये देने, महिला मछुआरों का पंजीयन कर उन्हें आर्थिक मदद और नए लाइसेंस देने और मसाहेब रसोई शुरू कर मेहनती मुंबईकरों के लिए सिर्फ 10 रुपये में नाश्ता और दोपहर का खाना देने का वादा किया है। इसी तरह हर 2 किलोमीटर पर महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन पैड वेंडिंग मशीनों के साथ साफ-सुथरे टॉयलेट बनाने का भी वादा किया है।

यात्रा मुफ्त बस यात्रा की भी घोषणा की घोषणापत्र में BMC द्वारा बाबासाहेब आंबेडकर के नाम पर देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय बनाने, संयुक्त महाराष्ट्र स्मृति दालान का नवीनीकरण करने, बालासाहेब ठाकरे के नाम पर एक कला महाविद्यालय शुरू करने, 5 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने, सभी प्रमुख अस्पतालों में रोबोटिक ऑपरेशन थिएटर और डिजिटल एंजियोग्राफी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने, BEST बस सेवा को मजबूत करने, लोगों के लिए सस्ती टिकट दरों और महिलाओं और छात्रों के लिए मुफ्त यात्रा जैसी घोषणाएं भी की गई हैं।

अन्य घोषणापत्र में शामिल हैं ये अन्य अहम वादे घोषणापत्र में चुनाव जीतने पर कामकाजी माता-पिता के बच्चों की देखभाल के लिए BMC द्वारा नर्सरी स्कूल शुरू करने और मुंबई में पालतू जानवरों के लिए पार्क, क्लीनिक, क्रेच, एम्बुलेंस और क्रिमेटोरियम संचालित करने का भी वादा किया है। इसी तरह वंदनीय बालासाहेब ठाकरे स्वरोजगार निधि योजना का भी ऐलान किया गया है, जिसमें एक लाख युवाओं, 25,000 गिग वर्कर्स और डब्बावालों को ई-बाइक के लिए को 25,000 से 1 लाख रुपये तक बिना ब्याज ऋण दिया जाएगा।

हमला उद्धव ने भाजपा पर बोला हमला घोषणापत्र जारी करते हुए उद्धव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला और उस पर लोकतांत्रिक मानदंडों को कमजोर करने का आरोप लगाया। उद्धव ने आरोप लगाया, "अब लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है। वोटों की चोरी के बाद अब वे उम्मीदवारों की भी चोरी कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि मुंबई के महापौर मराठी होंगे, लेकिन भाजपा को यह जवाब देना चाहिए कि जब वे हमारे साथ सत्ता में थे तो उपमहापौर कौन था।"