भाजपा ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा- 99 हार और गिनती जारी
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरलम और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना के बीच भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा है। दरअसल, इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस केरलम छोड़कर सभी जगह संघर्ष कर रही है। इस पर भाजपा ने एक्स पर लिखा, 'अगर चुनाव एक खेल होता, तो राहुल गांधी का रिकॉर्ड अजेय होता। 99 हार और गिनती जारी है। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि लगातार हार का सिलसिला है।'
हमला
भाजपा ने राहुल पर तेज किए हमले
भाजपा की यह पोस्ट राहुल के चुनावी रिकॉर्ड पर भाजपा का ताजा हमला। पार्टी लगातार दावा करती रही है कि कांग्रेस को 2 दशकों में लगभग 95 चुनावी हार का सामना करना पड़ा है। यह मुद्दा उसने पिछले चुनावों में भी उठाया था। यह नया हमला ऐसे समय में आया है जब 5 राज्यों में 2026 के विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझान पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा को आगे दिखा रहे हैं, जबकि कांग्रेस पिछड़ रही है।
जीत
पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की बड़ी जीत
पश्चिम बंगाल में अब तक की मतगणना के बाद भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। वर्तमान में 190 से अधिक सीटों पर बढ़त बना रखी है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) 97 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। इसी तरह कांग्रेस केवल एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है। असम में भी भाजपा 99 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन से काफी आगे है, जो केवल 23 सीटों पर आगे है।
सफलता
कांग्रेस को केरल में मिली सफलता
केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। वहां उसे 99 सीटों पर बढ़त है, जबकि LDF केवल 35 सीटों पर आगे है। बता दें, बिहार चुनावों के बाद भाजपा ने गांधी पर इसी तरह के हमले किए थे और 95 चुनावी हार के अपने दावे को दोहराया था। उस समय भाजपा के अमित मालवीय ने लिखा था, 'राहुल गांधी! एक और चुनाव, एक और हार!'